В Новосибирске грабитель с татуировками на руках напал на пенсионерку ради пакета. Фото: ГУ МВД НСО.

У дома на улице Немировича-Данченко в Новосибирске 70-летняя пенсионерка стала жертвой грабителя. Он напал на нее и вырвал из рук пакет с документами, телефоном и деньгами. Сумма ущерба составила примерно 7 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители установили и поймали злоумышленника.

– Им оказался 34-летний житель Кировского района. Он уже был неоднократно судим. Выяснилось, что похищенные деньги грабитель потратил на личные нужды, телефон сдал в ломбард, а пакет с документами выбросил, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В СИЗО его не отправили, оставили под подпиской о невыезде.

В полиции ищут тех, кто пострадал от татуированных рук грабителя. Фото: ГУ МВД НСО.

В полиции ищут тех, кто еще пострадал от злоумышленника. У него есть особая примета – татуировки на кистях рук.

– Если вы пострадали от действий лица, изображенного на фото, просьба обратиться в полицию по телефону: 8 (383) 232-16-02, – добавили в пресс-службе полиции.

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