Задержан с 10 сырками: в Новосибирске активизировались мелкооптовые воры

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 12 часов дня бойцы ГБР-75 в Железнодорожном районе Новосибирска задержали мужчину, пытавшегося похитить 10 глазированных сырков. Любителя сладкой творожной продукции «гвардейцы» остановили в тот момент, когда он, не заплатив за продукты, преодолел кассовую зону и направился к выходу из магазина. Сырки у похитителя были изъяты и возвращены торговому учреждению, а сам он - передан сотрудникам полиции.

Спустя примерно 20 минут еще один вор-оптовик был задержан бойцами ГБР-73 в Ленинском районе города. Молодой человек собирался украсть из супермаркета пять упаковок копченых колбасок, но был замечен и остановлен сотрудником службы безопасности. Несмотря на незначительность причиненного ущерба - всего 350 рублей, он также был передан полицейским.

В 14.40 бойцами ГБР, вызванными в магазин Железнодорожного района, был задержан мужчина, похитивший упаковку из 30 жевательных резинок. Как и других похитителей, ворующих в большом количестве, «гвардейцы» передали его правоохранителям.

Кроме этого, вчера за совершенную ранее кражу из магазина в Заельцовском районе сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ была задержана молодая женщина. Она сразу признала участие в правонарушении, возместила ущерб и была отпущена.