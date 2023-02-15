В Новосибирске на Бердском шоссе загорелось двухэтажное здание. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске утром 15 февраля загорелось двухэтажное здание на Бердском шоссе 61/13. Информация об этом появилась в соцсети.
– В здании расположены компании, занимающиеся продажей комплектующих для яхт и катеров, продажей композитных материалов и производством напольных покрытий, – написали в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, что над зданием поднялись клубы черного дыма.
На месте работают сотрудники МЧС. Информация уточняется.
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