В Новосибирске на Бердском шоссе загорелось двухэтажное здание. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске утром 15 февраля загорелось двухэтажное здание на Бердском шоссе 61/13. Информация об этом появилась в соцсети.

– В здании расположены компании, занимающиеся продажей комплектующих для яхт и катеров, продажей композитных материалов и производством напольных покрытий, – написали в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что над зданием поднялись клубы черного дыма.

На месте работают сотрудники МЧС. Информация уточняется.

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