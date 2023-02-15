«Вонючее облако»: опасный пар неделю поднимается над озером в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на вонючее облако пара над озером. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

В Новосибирске жители микрорайона МЖК «Восточный» заметили огромное облако пара над озером Собачье. Пар имеет неприятный запах и негативные последствия для горожан. Например, водители из-за тумана не видят, куда едут.

– Это вонючее облако уже несколько дней. Никто ничего не делает. Вечером дороги вообще не видно, – рассказала читательница КП-Новосибирск Олеся, прислав в редакцию видео испарений над озером.

Местный житель анонимно предположил, что в озеро возле улицы Лазурной сливают отходы ассенизаторы. Причем работают по ночам, но днем облако продолжает расползаться по округе. Есть версия, что пар возник из-за перепада температур и влажности воздуха.

– Пахнет чем-то, похожим на канализацию. До озера не добраться из-за сугробов, непонятно, что там происходит, – поделился с КП-Новосибирск мужчина.

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