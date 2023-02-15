Мобильные бригады помогают решать проблемы семьям с детьми в Новосибирской области

В Новосибирской области работают мобильные бригады для помощи детям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пути решения психологических проблем у детей обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Новосибирской области. Предполагаемым вариантом может стать перенаправление негативных поисковых запросов в интернете на положительный контент. Это поможет не допустить открытого доступа ребенка к пропаганде запрещенной информации.

Кроме того, для предотвращения совершения преступлений в отношении детей и помощи подросткам регулярно работает мобильная рабочая группа. Она адресно выезжает для работы по конкретным ситуациям. Также прорабатываются вопросы занятости детей.

На заседании профильной комиссии было решено усилить профилактическую работу с детьми и их родителями, состоящими на учете в ПДН.

Ребенок в тяжелой ситуации может анонимно рассказать о проблеме по телефону доверия: 8-800-200-01-22.

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