«Дышать на улице нечем!»: Новосибирцы пожаловались на удушающий смог

Новосибирск окутал едкий смог 15 февраля.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Жители Новосибирска жалуются на удушающую вонь в воздухе. Город окутал плотный смог.
– Дышать на улице нечем! Перехватывает от едкой вони дыхание! – сообщили читатели КП-Новосибирск.
Напомним, в городе до 17 февраля ввели режим черного неба. Это значит, что метеоусловия в городе способствуют накоплению в воздухе вредных веществ.
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