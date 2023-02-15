Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 3:22

«Дышать на улице нечем!»: Новосибирцы пожаловались на удушающий смог

Новосибирск окутал едкий смог 15 февраля
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирск окутал едкий смог 15 февраля.

Новосибирск окутал едкий смог 15 февраля.

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Жители Новосибирска жалуются на удушающую вонь в воздухе. Город окутал плотный смог.

– Дышать на улице нечем! Перехватывает от едкой вони дыхание! – сообщили читатели КП-Новосибирск.

Напомним, в городе до 17 февраля ввели режим черного неба. Это значит, что метеоусловия в городе способствуют накоплению в воздухе вредных веществ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер