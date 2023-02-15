«Дышать на улице нечем!»: Новосибирцы пожаловались на удушающий смог

Новосибирск окутал едкий смог 15 февраля. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Жители Новосибирска жалуются на удушающую вонь в воздухе. Город окутал плотный смог.

– Дышать на улице нечем! Перехватывает от едкой вони дыхание! – сообщили читатели КП-Новосибирск.

Напомним, в городе до 17 февраля ввели режим черного неба. Это значит, что метеоусловия в городе способствуют накоплению в воздухе вредных веществ.

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