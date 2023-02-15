Новосибирские прокуроры разобрались с долгами Минтранса Ульяновской области перед авиакомпанией S7

Авиакомпания S7 получила субсидию в 4,8 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство транспорта Ульяновской области задолжало 4,8 миллиона рублей новосибирской авиакомпании S7. Долги по выплате субсидии накопились за три месяца – с августа по октябрь прошлого года. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Министерство не возмещало авиакомпании затраты, связанные с пассажирскими перевозками внутри региона. Главе Минтранса внесли представление от транспортной прокуратуры. После этого долг был погашен в полном объёме.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как сибирячка отсудила у авиакомпании 250 тысяч рублей после того, как не смогла попасть на отдых.

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