В Новосибирске начали судить вице-мэра Скатова по уголовному делу о клевете

В Новосибирске начали судить вице-мэра Скатова по делу о клевете. Фото: соцсети.

В Новосибирске начался суд по уголовному делу о клевете в отношении вице-мэра города Артема Скатова.

Как сообщили КП-Новосибирск в мировом суде 7-го участка Дзержинского района, заседание прошло 14 февраля. Адвокат обвиняемого попросил передать дело в другой регион.

– Ходатайство будет рассмотрено 17 числа, – уточнили в суде.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что вице-мэр вернулся на работу после передачи в суд дела о клевете.

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