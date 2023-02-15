Пробки в 7 баллов затруднили проезд по улицам Новосибирска утром 15 февраля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пробки в 7 баллов сковали улицы Новосибирска утром 15 февраля. Об этом сообщает «2ГИС». Заторы на улицах Станционной, проезде Энергетиков, площади Труда. Не проехать по улицам Широкой, Ватутина и Станиславского.
Пробки на Немировича-Данченко, улицах Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского. Не проехать по Октябрьскому мосту.
На правом берегу затруднено движение по улицам Никитина, Кирова и Добролюбова. Не проехать по Большевистской и Бориса Богаткова.
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