Ученые назвали самое защищенное от землетрясений место на Земле

Москва - наиболее защищенное от землетрясений место. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец назвал самое защищенное от землетрясений место на Земле. Как оказалось, оно находится в России.

— Самая наименее сейсмоактивная зона в мире — это Москва. Ведь у нас даже раз в 100 лет практически ничего не происходит. Да и вообще вся центральная платформа России достаточно спокойная, — рассказал Сергей Пулинец изданию NEWS.ru.

По словам ученого, сейсмоактивная зона в России начинается ближе к Байкалу.

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