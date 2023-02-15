Ученые назвали самое защищенное от землетрясений место на Земле

Москва - наиболее защищенное от землетрясений место.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец назвал самое защищенное от землетрясений место на Земле. Как оказалось, оно находится в России.
— Самая наименее сейсмоактивная зона в мире — это Москва. Ведь у нас даже раз в 100 лет практически ничего не происходит. Да и вообще вся центральная платформа России достаточно спокойная, — рассказал Сергей Пулинец изданию NEWS.ru.
По словам ученого, сейсмоактивная зона в России начинается ближе к Байкалу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер