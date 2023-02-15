«Девчонки радовались, а мужчины стеснялись»: новосибирская таксистка дарила пассажирам валентинки на 14 февраля

Такие подарки раздавала пассажирам Людмила. Фото: Людмила Ожанская

Новосибирская таксистка Людмила Ожанская, которая прославилась, делая подарки своим пассажирам на Новый год, решила не отступать от своих традиций и в День святого Валентина. 14 февраля она решила порадовать горожан валентинками.

— Больше 30 штук раздала только за первую половину дня. И большую часть получили девчонки. Говорили: «ой, спасибо, вы первая, кто меня поздравил и подарил подарок! ». Кто-то говорил, что ему со школы или института не дарили валентинок. А мужчины даже стеснялись брать, говорили, что им-то мне в ответ нечего подарить, — рассказала КП-Новосибирск Людмила.

Каждое бумажное сердечко Людмила собственноручно подписала: «От доброго такси 893».

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