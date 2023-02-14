Индекс промышленного производства по итогам 2022 года составил 100,3%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индекс промышленного производства в Новосибирской области по итогам 2022 года составил 100,3%. Однако это не окончательная цифра.

В течение месяца мы проведем аналитику по тем отраслям, которые показали неожиданные результаты в конце года. К примеру, меня насторожило то, что небольшое снижение показало обрабатывающее производство. Индекс ноября прошлого месяца составил 101,8 процента, в декабре он уменьшился до 99,3. При этом таких событий, которые могли повлиять на снижение в этой сфере, не было, рассказал ЧС-ИНФО замгубернатора области Сергей Сёмка.

Сёмка отметил, что регион не так глубоко переживает кризисы в экономике страны, поскольку отличается диверсифицированной экономикой. По его словам, чаще всего кризисы бьют по отдельным отраслям, и, тогда сильно страдают моногорода.

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