Жители Кузбасса стали героями порно из-за скрытых камер в съемных квартирах

Порноролики организаторы продавали за границу. Фото: МВД по Волгоградской области

Жители Кузбасса неожиданно стали порнозвездами из-за незаконно установленных скрытых камер в съемных квартирах. Проработала проностудия около 1,5 лет.

— Съёмки велись с декабря 2017 года по июнь 2019-го на ресурсе с LifeUnderCam. Квартиры были в двух городах: Кемерове и Волгограде. Полученные незаконным путём ролики организаторы продавали за границу, — сообщил Сибдепо со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

Расследование дела шло три года и только сейчас его передали в суд.

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