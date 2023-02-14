В СГК объяснили большое количество нарушений на новосибирских теплосетях

В Сибирской генерирующей компании объяснили большое количество нарушений на новосибирских теплосетях. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сибирской генерирующей компании объяснили большое количество нарушений на новосибирских теплосетях. Напомним, накануне Ростехнадзор сообщил о выявленных 136 нарушениях на объектах Новосибирской теплосетевой компании, входящей в СГК.

— Состояние теплосетей в Новосибирске известно. Мелкие повреждения на трубопроводах из-за высокого износа коммуникаций возникают регулярно. Устраняем их по мере выявления. В периоды сильных морозов ставим дефекты на контроль, чтобы не отключать теплоснабжение в холода, и устранить их при повышении температуры, — пояснили в СГК. — Для снижения количества повреждений и повышения надёжности теплосетей в Новосибирске компанией принята 10-летняя инвестпрограмма. Реализуем ее с 2022 года. Первые ощутимые результаты ожидаем через 3-4 года.

В компании также отметили, что много проблем доставляют кражи теплоизоляции. И они занимаются восполнением недостатка материалов.

— Что касается экспертиз промышленной безопасности на теплосетях — они предполагают отключение отопления и горячего водоснабжения. Зимой это невозможно. Экспертизы будут проведены в межотопительный период 2023 года, — добавили в СГК.

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