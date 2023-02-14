В Новосибирском экспоцентре начал работу форум «Сибирская строительная неделя — 2023»

В Новосибирском экспоцентре заработал форум-выставка «Сибирская строительная неделя — 2023». Фото: Правительство НСО

В Новосибирском экспоцентре 14 февраля заработал форум-выставка «Сибирская строительная неделя — 2023». На открытии побывал губернатор региона Андрей Травников. Он отметил, что Новосибирская область — лидер строительства за Уралом. И готова делиться своим опытом на этой площадке.

— Новосибирская область — это лидер по строительству: 2, 2 миллиона квадратных метров жилья сдано в прошлом году, 2, 6 миллиона квадратных метров жилья —в планах, строится, развивается иная недвижимость, социальные объекты. Конечно, в этом заслуга регионального строительного комплекса, — отметил в свою очередь замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством НСО и Нацобъединением изыскателей и проектировщиков.

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