«Это козья тропа!»: новосибирец пожаловался на нечищенный от снега тротуар в Пашино

По словам местного жителя, тротуар не чистили с самого начала зимы. Фото: кадр из видео

Новосибирец пожаловался на нечищенный от снега тротуар на улице Магистральной в Пашино. По словам мужчины, снег с него не убирали с самого начала зимы.

— Тротуар — козья тропа! Всю зима такая тропа. Щас она еще широкая, а то два человека никак не расходятся. Никогда не чистят. Никогда! — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Напомним, что после последнего сильного снегопада губернатор Андрей Травников поручил региональному Минтрансу и Минстрою помочь городским дорожникам убрать снег.

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