Под Новосибирском отремонтируют дорогу к горнолыжному комплексу Новососедово

Планируют отремонтировать 5 километров дороги. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области планируют отремонтировать дорогу к горнолыжному комплексу Новососедово. Дорожники приведут в порядок 5-километровый участок от села Владимировка до Чемского в Тогучинском районе.

— Предстоит исправить профиль дороги, выполнить восстановление покрытия из щебеночно-песчаной смеси, заменить элементы обустройства, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики. В работе будет участок с 76 по 81 км, — рассказали в региональном ТУАД.

В управлении добавили, что еще не определились с подрядчиком.

Напомним, что по нацпроекту БКД в Новосибирске в 2023 году планируют отремонтировать проезжую часть 17 улиц – 32,5 километра дорог.

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