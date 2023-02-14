Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в розыск. Фото: соцсети

Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц на официальном сайте МВД России.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщается в ориентировке.

Напомним, Бойко был избран депутатом горсовета Новосибирска VII созыва от одномандатного округа № 49 в 2020 году. Формально, он является им и сейчас, несмотря на то, что в 2021 году уехал из России.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Госдуме приняли поправку о лишении мандатов депутатов, уехавших из страны без уважительной причины.

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