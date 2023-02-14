Дачи в садовом обществе «Энергетик» под Новосибирском затопило нечистотами

Дачи под Новосибирском затопило нечистотами. Фото: Мария РАЗУМОВА

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затопленными канализационными стоками дачными участками в садовом обществе «Энергетик» в Новосибирской области.

— В расположенный по соседству от жилых домов овраг из трубы неизвестного происхождении сливается вода с неприятным запахом, содержащая опасные вещества, которая затем разливается по участкам и попадает в реку Тулку. В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка, — сообщает Следственный комитет РФ.

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и итогах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер