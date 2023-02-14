В Новосибирской области следователи ищут клиентов лжегазовщиков, подозреваемых во взрыве газа на Линейной, 39

Следователи ищут клиентов лжегазовщиков. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Новосибирской области следователи ищут клиентов лжегазовщиков Ирины Урбах и Евгения Кавуна, которых подозревают во взрыве на Линейной, 39. Они ходили по квартирам, представляясь сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», и меня шланги к газовым плитам.

— Если к вам в 2022-2023 годах приходили работники из «Межрегионгаз Сервис» или, если вы узнали лжегазовщиков на фото, с которыми общались или заключали договоры на техническую диагностирование, обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования срочно позвоните по телефону доверия следственного управления 8(383)-203-57-36 или на телефон Экстренной службы 112, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что Ирину Урбах и Евгения Кавуна обвиняют по статье за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий следствия, лжегазовщики меняли трубки у плит, а не специализированные газовые, а на обычные шланги для воды. Если их вина во взрыве пятиэтажки будет доказана, то лжегазовщики отпарятся в колонию на 10 лет.

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