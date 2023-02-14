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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:39

В Новосибирской области участникам СВО выдадут реабилитационные сертификаты

Об этом сообщили в правительстве региона
Галина СИМОНОВА
Благодаря этим сертификатам участники СВО смогут пройти реабилитацию.

Благодаря этим сертификатам участники СВО смогут пройти реабилитацию.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области участникам СВО выдадут сертификаты, по которым они смогут пройти комплексную реабилитацию.

— Индивидуальная программа составляется с учетом потребностей конкретного участника СВО и включает социальную реабилитацию, психологическое сопровождение, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия, оказание содействия в трудоустройстве вернувшихся бойцов, — отметил замгубернатора НСО Сергей Нелюбов.

Заявление на сертификат можно будет подать в МФЦ и на портале «Госуслуг». Стартовать проект должен 1 марта этого года. Использовать сертификат нужно в течение года.

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