В селе Каменка под Новосибирском загорелся дом. Фото: "АСТ-54"

В селе Каменка под Новосибирском загорелся дом. ЧП случилось во вторник, 14 февраля. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— В микрорайоне «Близкий», на 13-ой улице, произошёл очередной пожар, при его тушении выяснилось, что ни один пожарный гидрант в микрорайоне и самом селе Каменка не работает, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Жители села беспокоятся, что если у них когда-нибудь случится масштабный пожар, потушить его из-за отсутствия воды будет трудно.

В областном МЧС случившееся пока не прокомментировали.

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