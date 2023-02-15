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НовостиОбщество15 февраля 2023 1:29

«Их нельзя выпускать»: 40 агрессивных псов поймали на улицах в Новосибирске

На улицах Новосибирска поймали 40 агрессивных собак
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске 40 собак признали агрессивными.

В Новосибирске 40 собак признали агрессивными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 40 собак признали агрессивными. Об этом КП-Новосибирск рассказала Ольга Заварзина, директор центра по проблемам домашних животных.

- На сегодняшний день 40 собак признали агрессивными. Их нельзя выпускать на улицу, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Заварзина.

Как уточнила директор, в приюте для содержания животных есть всего 130 мест.

- 90 мест у нас пока свободно. Отмечу, что не агрессивных собак мы можем отдать на предприятия, чтобы они жили в вольере и охраняли, - уточнила Ольга Заварзина.

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