Комитет Заксобрания поддержал законопроект об отмене выборов мэра Новосибирска

Комитет областного Заксобрания поддержал законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска и Кольцово. Фото: Заксобрание НСО

Комитет областного Заксобрания поддержал законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска и Кольцово. Его рассматривал комитет комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению на заседании 14 февраля. Суть проекта в том, чтобы сменить прямые выборы на конкурсную модель.

За проголосовали 5 депутатов, против — 2. Председатель комитета Игорь Умербаев предложил рассмпатривать законопроект в двух чтениях.

Еще раз законопроект обсудят на сессии 20 февраля.

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