Стало известно, сколько бездомных животных поймали в Новосибирске за год

Собак отлавливают. стерилизуют и выпускают.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске за 2022 год поймали 674 бездомных животных. Об этом КП-Новосибирск рассказала Ольга Заварзина, директор центра по проблемам домашних животных.
- За прошлый год было поймано 674 бездомных животных. Ежегодно мы обрабатываем и отрабатываем в районе 3 тысяч заявок на отлов, - сообщила Ольга Заварзина.
Как уточнила директор, цифра по обращениям не меняется.
- После отлова мы держим собак 24 дня и отпускаем в то место, где поймали, - объяснила специалист
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