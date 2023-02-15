Стало известно, сколько бездомных животных поймали в Новосибирске за год

Собак отлавливают. стерилизуют и выпускают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске за 2022 год поймали 674 бездомных животных. Об этом КП-Новосибирск рассказала Ольга Заварзина, директор центра по проблемам домашних животных.

- За прошлый год было поймано 674 бездомных животных. Ежегодно мы обрабатываем и отрабатываем в районе 3 тысяч заявок на отлов, - сообщила Ольга Заварзина.

Как уточнила директор, цифра по обращениям не меняется.

- После отлова мы держим собак 24 дня и отпускаем в то место, где поймали, - объяснила специалист

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