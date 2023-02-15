Морозы под -30 снова придут в Новосибирск

Ночью снова похолодает до -30. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на 15 февраля 2023 года ночью похолодает до -21…-23 градусов, в пригороде до -27…-29. Днем будет около -9…-11, местами похолодает до -14…-16.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Изморозь, в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Будет слабый ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -21…-26 градусов, местами до -32. Днем ожидается -9…-14, местами -19. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер