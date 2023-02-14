В Новосибирске иномарка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Новосибирске иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе. ДТП случилось в Ленинском районе вечером во вторник, 14 февраля.
— В пять вечера 39-летний водитель «Фольксваген пассат» ехал по улице Ватутина в сторону улицы Блюхера. И напротив дома № 18 он сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.
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