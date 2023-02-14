Новый проект по реабилитации пострадавших участников СВО разработан в Новосибирской области

Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» разработан в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» разработан в Новосибирской области. С помощью сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Заявления на сертификат будут приниматься в отделах соцобслуживания, МФЦ и на Госуслугах.

Вопросы организации системы комплексной реабилитации участников СВО, технические аспекты реализации реабилитационного сертификата и другие темы рассмотрены 14 февраля на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам организации мероприятий комплексной реабилитации лиц, пострадавших в ходе СВО, которое провел заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. В частности, замгубернатора подчеркнул, что Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» поможет нашим воинам вернуться к полноценной мирной жизни.

- Индивидуальная программа составляется с учетом потребностей конкретного участника СВО и включает социальную реабилитацию, психологическое сопровождение, физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия, оказание содействия в трудоустройстве вернувшихся бойцов. Проект носит межведомственный характер. Активное участие в нем принимают и общественные организации региона, – отметил Сергей Нелюбов.

Заявления на сертификат будут принимать в отделах социального обслуживания и МФЦ. Новый сервис также начнет работать на портале «Госуслуги». К заявлению будет прилагаться анкета-опросник, анализ которой позволит проработать подробный маршрут реабилитации для каждого обратившегося: предоставление материальной помощи, санаторного лечения, направление на переобучение или повышение квалификации, обеспечение доступа к спортивным объектам, посещение концертных программ и спектаклей. Старт проекта запланирован на 1 марта текущего года. Воспользоваться сертификатом необходимо в течение года.

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