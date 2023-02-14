В Новосибирске арестовали мигранта, подозреваемого в поджоге гаража с коллекцией машин на 200 миллионов рублей

Огонь уничтожил 10 элитных машин автогонщика Дмитрия Матвеева. Фото: "АСТ-54"

Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал мигранта, которого подозревают в поджоге гаража с коллекцией элитных машин. Принадлежала она автогонщику Дмитрию Матвееву. Ущерб оценили в 200 миллионов рублей.

— Принято решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия — на 1 месяц 29 суток до 9 апреля 2023, — сообщили в суде.

Мигранту за поджег грозит до 5 лет тюрьмы или принудительные работы на тот же срок.

Напомним, что пожар произошел 9 февраля. Огонь повредил особняк автогонщика, а также уничтожил его коллекцию элитных машин. Среди сгоревших авто числятся два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.

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