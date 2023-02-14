«Меня аж подбросило, я на пол упал»: новосибирец, живший на Линейной, 39, рассказал, как спасся во время взрыва

Житель Линейной, 39 рассказал, как спасся во время взрыва. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирец, живший в доме на Линейной, 39, рассказал, как спасся во время взрыва. В день трагедии, 9 февраля, буквально за несколько минут до взрыва мужчина собирался выходить на улицу. Он жил на втором этаже в третьем подъезде. А квартира за стеной, по его словам, была эпицентром взрыва.

— Во время взрыва я выходил. Успел одеться, только без ботинок и без куртки был. Свет выключил, нагнулся ботинки одевать — сразу взрыв. Меня аж подбросило, я коленками на пол упал. Закричали: «Пожар». Я подумал, взрыв был — значит газ. Начал одевать ботинки. Тут снова кто-то закричал: «Выбегайте, дом разваливается». Я уже на стал шнуровать ботинки, куртку схватил и выбежал, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

По его словам, дыма не было и газом не пахло, все вокруг заволокла черная известковая пыль. Сибиряк чуть не задохнулся, едва открыв дверь в подъезд. Уже на улице он увидел огонь из квартиры на четвертом этаже. Надолго у дома мужчина не задержался, его вместе с другими жильцами отправили в школу №85, где развернулся штаб.

— Никто не кричал: «Спасите». Кто спасся — не кричал, а кто погиб или пострадал — может стонал, но никто его не слышал, — вспоминает мужчина.

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