В муниципальных учреждениях Новосибирска проходят обыски.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В муниципальных учреждениях Новосибирска проходят обыски. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило издание РБК.
Силовики нагрянули учреждения «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное» и Советского района.
Вероятно, обыски связаны с уголовным делом в отношении главы логистической компании о хищении бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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