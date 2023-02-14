В муниципальных учреждениях Новосибирска проходят обыски. Фото: Олег ЗОЛОТО

В муниципальных учреждениях Новосибирска проходят обыски. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило издание РБК.

Силовики нагрянули учреждения «Кировское», «Октябрьское», «Первомайское», «Центральное» и Советского района.

Вероятно, обыски связаны с уголовным делом в отношении главы логистической компании о хищении бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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