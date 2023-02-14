«Видится с ребенком и счастлив»: новосибирец добился встреч с 6-летним сыном после вмешательства судебного пристава

Новосибирец добился встреч с 6-летним сыном после вмешательства судебного пристава. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

38-летняя жительница Новосибирска не разрешала ребенку встречаться с родным отцом. Какие на то у нее были причины, не ясно. Папа обратился за помощью к приставам. На сибирячку возбудили исполнительное производство. Ей вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на 5 тысяч рублей.

– Женщина, осознав, что может понести финансовые убытки, сказала, что не будет препятствовать общению 6-летнего сына с бывшим мужем, – рассказали в УФССП по НСО.

По суду отец и сын могут теперь видеться без присутствия матери первую и третью субботу месяца. Они могут гулять, ходить в досуговые учреждения. А также мальчик может ночевать у папы с субботы на воскресенье дважды в месяц. Помимо этого, раз в год отец вправе забирать малыша на 15-дневные каникулы.

Судебные приставы связались с мужчиной и убедились, что больше препятствий для общения с сыном у него нет:

– Новосибирец сообщил, что с ребёнком видится и счастлив, – добавили в ведомстве.

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