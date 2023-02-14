Появились жуткие фото и видео из подъездов взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Дом превратился в руины.
Фото: Никита МАНЬКО
Во вторник, 14 февраля, корреспондент КП-Новосибирск побывал на месте взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске. Ему удалось зайти в разрушенные подъезды и снять последствия трагедии.
Жертвами трагедии стали 14 человек.
Фото: Никита МАНЬКО
В подъездах выбило окна, двери.
Фото: Никита МАНЬКО
На полу лежат обломки.
Фото: Никита МАНЬКО
На кадрах видно, что взрыв полностью уничтожил целый подъезд. А в соседних от него проломило стены, выбило окна, двери. А в приоткрытых квартирах еще теплятся остатки прошлой жизни. Все почти на своих местах: видна мебель, шторы на окнах, комнатные цветы. Только вот хозяева туда уже не вернутся. Известно, что пострадавшим жильцам разрешали зайти в квартиры, чтобы забрать свои вещи. Жить там они не смогут никогда.
Жильцы никогда не смогут больше жить в своих квартирах.
Фото: Никита МАНЬКО
Разрушенный дом восстанавливать не будут. Пятиэтажку снесут. На месте руин планируют построить новый дом.
Восстанавливать дом не будут.
Фото: Никита МАНЬКО
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