Появились жуткие фото и видео из подъездов взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Дом превратился в руины. Фото: Никита МАНЬКО

Во вторник, 14 февраля, корреспондент КП-Новосибирск побывал на месте взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске. Ему удалось зайти в разрушенные подъезды и снять последствия трагедии.

Жертвами трагедии стали 14 человек. Фото: Никита МАНЬКО

В подъездах выбило окна, двери. Фото: Никита МАНЬКО

На полу лежат обломки. Фото: Никита МАНЬКО

На кадрах видно, что взрыв полностью уничтожил целый подъезд. А в соседних от него проломило стены, выбило окна, двери. А в приоткрытых квартирах еще теплятся остатки прошлой жизни. Все почти на своих местах: видна мебель, шторы на окнах, комнатные цветы. Только вот хозяева туда уже не вернутся. Известно, что пострадавшим жильцам разрешали зайти в квартиры, чтобы забрать свои вещи. Жить там они не смогут никогда.

Жильцы никогда не смогут больше жить в своих квартирах. Фото: Никита МАНЬКО

Разрушенный дом восстанавливать не будут. Пятиэтажку снесут. На месте руин планируют построить новый дом.

Восстанавливать дом не будут. Фото: Никита МАНЬКО

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