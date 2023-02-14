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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:37

Мобильные бригады помогут семьям с детьми в проблемных ситуациях

Это часть работы по профилактике детской преступности
Галина СИМОНОВА
Мобильные бригады помогут семьям с детьми в проблемных ситуациях.

Мобильные бригады помогут семьям с детьми в проблемных ситуациях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На «негативную» информацию, которую дети и подростки ищут в интернете, будет выдаваться положительный контент, а на каждую проблемную ситуацию в семье с детьми приедет мобильная бригада. Эти и другие инструменты по усилению профилактики детской преступности рассмотрены в Правительстве Новосибирской области 14 февраля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории региона, прошедшей под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

В проблемных ситуациях дети и подростки могут обратиться на Всероссийский телефон доверия 8-800-200-01-22. В регионе также активно внедряются новые формы и технологии работы с несовершеннолетними.

Так, ведется работа по распространению позитивного контента среди несовершеннолетних в интернете, в том числе, анализ поисковыми информационными системами заданных запросов и выдача на негативную информацию положительного контента.

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