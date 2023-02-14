«Кричал на горящем диване»: в Новосибирске бывший полицейский вынес неходячего соседа из горящей квартиры

Пенсионер МВД вынес соседа из горящей квартиры. Фото: Предоставлено героями публикации

В Новосибирске бывший полицейский спас пожилого соседа из горящей квартиры на Первомайке. Пожар случился вечером 15 января в общежитии на улице Твардовского, 8а.

Вечером около 20:00 Евгений Гусак сидел дома с женой, когда в дверь постучала соседка. Она услышала крики из квартиры пострадавшего и запах дыма.

- Я вышел на площадку, почувствовал гарь. Выбил ногой старую деревянную дверь, внутри все было в дыму. Пенсионер сидел и кричал на горящем диване. Встать не мог, в последние годы еле ходил. Я его подхватил, вытащил в подъезд, тут же прибыли пожарные, – рассказал КП-Новосибирск 48-летний пенсионер МВД Евгений Гусак.

Скорая забрала потерпевшего в больницу. А сотрудники МЧС потушили горящие вещи. Вскоре объявились родственники одинокого пенсионера, они убрали хлам в квартире и начали делать ремонт. Однако поблагодарили бывшего полицейского только сотрудники МЧС.

- Раньше я служил в УТ МВД России в Новосибирске, уже 6 лет на пенсии – но спасать людей из пожара не доводилось. К сожалению, пожилой сосед скончался в больнице, в соцсетях собирали средства ему на похороны. Родственники его со мной не общались, но приходили из МЧС. Поблагодарили и пообещали представить к награде, сейчас собирают документы, – рассказал КП-Новосибирск Евгений Гусак.

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