Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю-2023»

На форуме обсудят развитие строительной сферы региона. Фото: Правительство НСО

XI международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя-2023» открылся в Новосибирской области — мероприятие объединило весь цвет российской строительной индустрии.

Одной из ключевых тем обсуждения на форуме станут стратегии ускорения темпов строительства, перспективы жилищного и промышленного строительства в Сибири, технологический суверенитет в сфере строительства.

— Новосибирская область — лидер строительства за Уралом — по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов. Мы готовы делиться своими наработками, находками и решениями на этой площадке, открыты для опыта других регионов, предложений, дискуссий. Сегодня время возможностей — в части реализации стратегии развития строительства до 2030 года в части новых инструментов, которые создаются Правительством Российской Федерации, профильными министерствами — это инфраструктурное меню, донастройка мер по снижению административного давления на строительную отрасль, поддержка спроса на жилье. Мы ждем, что форум даст толчок для и так уже динамично развивающейся строительной отрасли, — подчеркнул губернатор региона Андрей Травников.

Глава региона также отметил,что в Новосибирской области в прошлом году введено 2,2 млн квадратных метров жилья — это больше, чем в любом сибирском регионе и регионе Дальнего Востока. Мы приросли на 34 социальных объекта, в ближайшие годы нам предстоит ввести в строй более 130 подобных объектов.

— Мы убедились, в верности стратегии — как бы ни было тяжело, какие бы неожиданности жизнь, рынок, внешняя обстановка ни приносили — нужно стараться строить, строить как можно больше, все что запланировано продолжать, и доводить до введения в строй и в эксплуатацию, — добавил Андрей Травников.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко высоко оценил развитие строительного комплекса региона.

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