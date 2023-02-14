Новосибирцам, жившим на Линейной, 39, выплатили более 9 миллионов рублей

Жильцам Линейной, 39 выплатили более 9 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирцам, которые жили в разрушенной взрывом пятиэтажке на улице Линейной, 39, выплатили более 9 миллионов рублей. Материальную помощь от муниципалитета получили 90% пострадавших. Также начались выплаты из регионального бюджета. На очереди — решение вопроса с постоянным жильём.

— Это чрезвычайное событие — крупнейшее за последние годы по масштабам своих последствий. 14 человек погибли в этой катастрофе. Дом восстановлению не подлежит, накануне получено соответствующее решение комиссии. Сегодня будет подписано постановление о признании дома аварийным, на основании которого будут приняты дальнейшие меры. С жителями дома работают социальные службы. Два вопроса, которые их волнуют больше всего — это доступ к оставшимся в доме вещам и обеспечение постоянным жильём. Я считаю важным работать с каждым пострадавшим отдельно, находить индивидуальные решения, — сообщил Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания.

По словам заместителя мэра Валерия Шварцкоппа, на Линейной, 39, было зарегистрировано 118 человек, включая 22 несовершеннолетних. После список расширился до 161 жителя — за счет арендаторов. Оказывает материальную поддержку жильцам муниципалитет по следующей схеме: 32 тысячи рублей на каждого проживающего, 100 тысяч рублей — на каждую квартиру.

— Произведено 196 выплат, в том числе 51 — по 100 тыс. рублей, 145 — по 32 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 9 млн 740 тыс. рублей, — пояснила начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева. — Также начата выплата за счет средств областного бюджета, которые будут выплачены дополнительно к городским деньгам. Они разделены на четыре вида: 10 тыс. рублей выплачивается на каждого проживающего, 50 и 100 тыс. рублей — в качестве возмещения частично или полностью утраченного имущества, 400 и 200 тыс. рублей — возмещение вреда здоровью в зависимости от тяжести. 1 млн рублей получат родственники погибших. Мы начали производить выплаты в размере 10 тыс. рублей, их получили 50 человек.

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