В Новосибирске из-за обрушения дома на Линейной, 39 ввели режим ЧС

Разрушенный дом признают аварийным. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирские власти ввели режим ЧС из-за обрушения пятиэтажки на Линейной, 39 после взрыва газа. В ближайшее время здание признают аварийным.

— Постановлением мэрии №731 введен режим чрезвычайной ситуации. Данным постановлением определены задачи должностных лиц по ликвидации последствий, — сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

Документ для признания разрушенного дома аварийным уже подготовлен. Мэр Анатолий Локоть должен подписать его до конца сегодняшнего дня.

— Дом восстановлению не подлежит. Вопрос времени — признание его аварийным. Даю поручение ускорить подготовку постановления, которое я должен подписать. Пока нет подписи мэра — документа нет. Это должно быть сделано сегодня, — подчеркнул мэр.

Напомним, что взрыв газа на Линейной, 39 унес жизни 14 человек. Он произошел рано утром 9 февраля, как раз в то время, когда люди собирались на работу и учебу. Жертвами происшествия стали и случайные прохожие. Подозреваемых во взрыве лжегазовщиков, которые за задолго до взрыва меняли в некоторых квартирах газовое оборудование, отправили в СИЗО на два месяца.

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