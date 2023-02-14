В Новосибирске из-за обрушения дома на Линейной, 39 ввели режим ЧС

Разрушенный дом признают аварийным.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Новосибирские власти ввели режим ЧС из-за обрушения пятиэтажки на Линейной, 39 после взрыва газа. В ближайшее время здание признают аварийным.
— Постановлением мэрии №731 введен режим чрезвычайной ситуации. Данным постановлением определены задачи должностных лиц по ликвидации последствий, — сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
Документ для признания разрушенного дома аварийным уже подготовлен. Мэр Анатолий Локоть должен подписать его до конца сегодняшнего дня.
— Дом восстановлению не подлежит. Вопрос времени — признание его аварийным. Даю поручение ускорить подготовку постановления, которое я должен подписать. Пока нет подписи мэра — документа нет. Это должно быть сделано сегодня, — подчеркнул мэр.
Напомним, что взрыв газа на Линейной, 39 унес жизни 14 человек. Он произошел рано утром 9 февраля, как раз в то время, когда люди собирались на работу и учебу. Жертвами происшествия стали и случайные прохожие. Подозреваемых во взрыве лжегазовщиков, которые за задолго до взрыва меняли в некоторых квартирах газовое оборудование, отправили в СИЗО на два месяца.
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