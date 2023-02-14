В Новосибирске первый весенний дождь пройдет в марте

В Новосибирске пройдут первые дожди в марте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске первый дождь в 2023 году может пройти уже в марте. Об этом сообщают синоптики.

Сервис «Яндекс Погода» обещает выпадение осадков при плюсовой температуре с 22 по 26 марта.

Gismeteo, напротив, прогнозирует резкое похолодание к концу первого весеннего месяца. Точный прогноз станет известен ближе к началу марта, а пока специалисты ориентируются на средние данные за прошлые года.

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