В Новосибирске первый весенний дождь пройдет в марте

В Новосибирске пройдут первые дожди в марте.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске первый дождь в 2023 году может пройти уже в марте. Об этом сообщают синоптики.
Сервис «Яндекс Погода» обещает выпадение осадков при плюсовой температуре с 22 по 26 марта.
Gismeteo, напротив, прогнозирует резкое похолодание к концу первого весеннего месяца. Точный прогноз станет известен ближе к началу марта, а пока специалисты ориентируются на средние данные за прошлые года.
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