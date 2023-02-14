Пассажир из Новосибирской области пойдет под суд за унижение полицейских на омском вокзале

В Омске дебошир из Новосибирской области оскорбил и попытался ударить полицейских. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Жителя Барабинска в Новосибирской области ждет суд за развязное поведение на омском вокзале. Об этом рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В декабре прошлого года мужчина напился и устроил дебош на вокзале, а когда сотрудники транспортной полиции пришли разбираться, прилюдно оскорбил их и начал угрожать. Затем он попытался врезать кулаком по лицу сотруднику правоохранительных органов.

Мужчину будут судить по двум уголовным статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти.

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