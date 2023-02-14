В Новосибирске режим черного неба продлили до 17 февраля. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирске со вторника, 14 февраля, по пятницу, 17 февраля, будет действовать режим черного неба. Это значит, что в эти дни в городе будут неблагоприятные метеоусловия для рассеивания в воздухе вредных примесей.

– Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, – говорится на сайте мэрии Новосибирска.

Власти напомнили, что в случае ЧС, можно позвонить по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 14 по 17 февраля уровень загрязнения атмосферы в Новосибирске будет повышенным.

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