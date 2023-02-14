Волонтеры из Новосибирской области привезли подарки детям в школу на Донбассе

Дети получили подарки от волонтеров из Новосибирской области. Фото: предоставлено Мариной Щербеневой.

Волонтеры из Бердска вернулись домой из зоны проведения спецоперации. Они доставляли гуманитарный груз и навестили детей в школе № 2 в городе Енакиево в ДНР.

Ученикам раздали подарки от волонтерского штаба, рассказала КП-Новосибирск председатель городской общественной палаты Бердска Марина Щербенева.

Ученики с любопытством рассматривали канцелярию, шоколадки и носки в торжественно-подарочных пакетах из Бердска. Фото: предоставлено Мариной Щербеневой.

– В пакетах – канцелярия, сладости. Еще положили вязаные носочки. Штаб принял решение помогать волонтерам в Енакиево, которые работают с детьми, – сообщила председатель.

Среди этих детей – школьница Настя, обладательница медали «За спасение жизни». В 2020 году она спасла пятерых человек.

Одна из школьниц - Настя - спасла пять человек. Фото: МЧС ДНР.

Девочка почувствовала запах дыма в квартире, пошла в спальню и увидела, что в ней загорелись вещи. Еще до того, как прибыли пожарные, девочка вынесла на руках маленькую сестру и вывела своих четверых братьев из горящей квартиры.

Сейчас штаб собирает новую посылку на Донбасс для детей. Школьники попросили футбольные мячи, альбомы для рисования и сладости.

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