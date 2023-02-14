Мужчина и женщина погибли 14 февраля при пожаре в частном доме в Новосибирске

Мужчина и женщина сгорели в частном доме. Фото: СУ СКР по НСО.
Рано утром во вторник, 14 февраля, в Кировском районе города сгорел частный дом. На место ЧП выехали пожарные и следователи.
Спасатели обнаружили внутри тела 50-летнего хозяина дома и его 67-летней сожительницы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Спасатели нашли их тела. Фото: СУ СКР по НСО.
Организована доследственная проверка. Проводятся судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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