ХК «Сибирь» допускает возможность проведения игр плей-офф в новом ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске домашние матчи ХК "Сибирь" в плей-офф могут пройти в новом ЛДС. Фото: правительство НСО.

Новосибирский хоккейный клуб может сыграть в плей-офф КХЛ уже на новой арене. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.

Генеральный директор объяснил, что переезжать из ледового дворца спорта «Сибирь» команда будет в тот момент, когда на новой арене всё будет готово для игр КХЛ. Для этого нужно выполнить все пункты технического регламента.

Кирилл Фастовский заявил, что вероятность игры в плей-офф уже на новой арене есть, но в команде такой быстрый переход пока не обсуждался.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что первый матч на новом ЛДС пройдет среди сотрудников МВД, ФСБ и прокуратуры. Он состоится 21 февраля.

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