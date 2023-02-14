Под Новосибирском поймали межрегионального наркодилера, спрятавшего в машине 3 кг наркотиков. Фото: УФСБ НСО.

Сотрудники УФСБ Новосибирской области пресекли промысел жителя Краснообска. Мужчина 1974 года рождения организовал межрегиональный канал сбыта наркотиков. Его поймали с поличным еще осенью. Тогда в его машине нашли крупную партию запрещенных веществ. Такую же, весомую, обнаружили у него дома. Экспертиза показала, какие именно это были наркотики.

– Из его машины изъяли около 3 кг мефедрона. В квартире наркодилера обнаружили весы, упаковочный материал, а также наркотики растительного и синтетического происхождения, в том числе подготовленные к сбыту «марки» – бумага, пропитанная психоактивными веществами. Экспертиза показала, что изъятые в особо крупном размере наркотики – это гашиш, метадон и ЛСД, – уточнили в УФСБ по НСО.

На наркодилера возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Он сейчас в СИЗО.

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