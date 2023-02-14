«Сердце на снегу»: в Новосибирске перед зданием службы судебных приставов 14 февраля появилось любовное послание

Перед зданием службы судебных приставов нарисовали красное сердце. Фото: ГУФССП России по НСО.

Большое красное сердце нарисовали на снегу перед зданием службы судебных приставов в канун Дня всех влюбленных. Об этом сообщили в группе ГУФССП России по Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники пока не выяснили, кому адресовано любовное послание, художника тоже не нашли. Однако приставов такое проявление вандализма не возмутило.

– Пусть это сердечное признание будет не только напоминанием об искренних чувствах к близким, но и подарит каждому новые эмоции. А может быть кого-то вдохновит на совершение романтических поступков, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как горожане относятся к служебным романам, и могут ли такие отношения привести к союзу на всю жизнь.

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