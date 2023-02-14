В Новосибирской области умер военнослужащий Михаил Нижегородцев, вернувшись домой в отпуск с СВО

В Новосибирской области умер военнослужащий, вернувшийся в отпуск с СВО. Фото: Александр КОЦ / «Черепановские вести».

В Черепановском районе во время отпуска умер 48-летний военнослужащий из села Крутишка Михаил Нижегородцев. Как рассказали КП-Новосибирск в администрации Майского сельсовета, куда входит родное село бойца, он принимал участие в спецоперации.

– Знаем, что приехал ложиться в больницу, – объяснили в отделе военного учета администрации сельсовета.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мобилизованный из города Купино Новосибирской области Андрей Канавец погиб на СВО за неделю до своего юбилея.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber