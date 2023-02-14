Полиция продолжает дежурить на месте взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сотрудники полиции продолжают дежурить на месте разрушенной взрывом пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске. Поисково-спасательные работы там завершены.

– На месте дежурит полиция. Все оцеплено заборами. Больше никого на месте нет. Людей тоже с утра нет, – передает корреспондент КП-Новосибирск.

Взрыв на Линейной, 39 прогремел рано утром 9 февраля. В квартире взорвался газ. 14 людей, по последним данным, погибли. В том числе 2-летняя девочка. Подозреваемые в случившемся, лежгазовщики, арестованы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер