Полиция продолжает дежурить на месте взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Сотрудники полиции продолжают дежурить на месте разрушенной взрывом пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске. Поисково-спасательные работы там завершены.
– На месте дежурит полиция. Все оцеплено заборами. Больше никого на месте нет. Людей тоже с утра нет, – передает корреспондент КП-Новосибирск.
Взрыв на Линейной, 39 прогремел рано утром 9 февраля. В квартире взорвался газ. 14 людей, по последним данным, погибли. В том числе 2-летняя девочка. Подозреваемые в случившемся, лежгазовщики, арестованы.
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