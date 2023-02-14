В Новосибирске свадьбой заканчиваются только 17 % служебных романов

Новосибирцы рассказали, каково это - крутить романы с коллегами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске 66 % работников никогда не заводили романы с коллегами. Об этом в День святого Валентина сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

У 17 % новосибирских сотрудников такое происходило однажды, еще 17 % – постоянно ходят на свидания со своими соседями по офису. Только 17 % поженились и находятся в браке до сих пор, еще 3 % – успели развестись.

При этом работники сферы науки и образования больше склонны к сосредоточенности на делах, а не на романтике. Такой же тенденции придерживаются 58 % работников розничной торговли. А вот женятся после рабочих отношений чаще всего юристы и айтишники.

После начала служебного романа для большинства горожан ничего не меняется, влюбленные могут продолжать работать вместе. 23 % сотрудников начинают разделять работу и отношения – для этого один из пары увольняется. Лишь в 7 % случаев увольняются оба.

В 53 % случаев служебных романов пары расстаются. Среди влюбившихся друг в друга на работе новосибирцев 27 % продолжают отношения, но пока не спешат оформлять их официально.

Среди плюсов служебных романов новосибирцы отмечают следующие преимущества: всегда есть о чем поболтать, можно больше времени проводить вместе. Еще есть версия, что так возникает меньше поводов для ревности, а некоторые горожане уверены, что служебный роман помогает в продвижении по карьерной лестнице.

Однако гораздо больше новосибирцев уверены в обратном – при отношениях на работе о парочках постоянно сплетничают, партнеры быстро устают друг от друга, некоторым это даже мешает строить карьеру, а для других и вовсе на работе становится больше поводов для ревности. При этом только 13 % начальников относятся к романам своих подчиненных отрицательно.

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