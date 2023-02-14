В Новосибирске проходят массовые проверки жилых домов с газом на предмет дефектов оборудования

В Новосибирске дома с газом обследуют, чтобы не допустить повторения трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске специалисты массово обследуют дома на предмет дефектов газового оборудования. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Проверки усилились после трагедии на Линейной, 39. Там 9 февраля произошел мощный взрыв газа после того, как пара лжегазовщиков прошлась по гостям. Специалисты закончили проверять дома по списку, по которому ходили арестованные.

Сейчас обследуют все остальные дома. Когда нарушение обнаружено, дом временно отключают от газоснабжения. Специалисты выявляют, есть ли проблемы во внутриквартирном, внешнем оборудовании.

Если проблем нет и газ нормально подается под давлением, в доме восстанавливают газоснабжение.

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